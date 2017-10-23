Азербайджанец получил 21 год тюрьмы за расстрел спекулянтки

Сегодня астраханский городской суд приговорил гражданина Азербайджана к 21 году тюрьмы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Астрахань FM.

Согласно информации, азербайджанец, имя которого источником не называется, 25 октября 2016 года расстрелял из автомата женщину, занимавшуюся скупкой и продажей золота, и мужчину, который был посредником заключения сделки.

Преступление произошло на рынке Большие Исады. Конфликт между убитой и ее убийцей произошел после продажи ею ювелирных изделий, принадлежавших осужденному.

Прокуратура Астрахани поддержала государственное обвинение, и гражданину Азербайджана был вынесен приговор, согласно которому он проведет 21 год в колонии строгого режима.