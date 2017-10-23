В Азербайджане пресечен контрабандный ввоз в страну 30 тысяч сигарет, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Ширванского таможенного управления поступила информация о том, что на территорию ресрублики контрабандным путем на автомобиле марки Saipa, управляемом жителем Сабирабада, ввезена партия сигарет.

В результате досмотра автомобиля, произведенного сотрудниками отдела в присутствии водителя машины, было обнаружено и изъято до 30 тысяч сигарет в упаковках без акцизных марок.