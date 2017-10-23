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В редакции «Эха Москвы» зарезали журналистку Татьяну Фельгенгауэр Обновлено 14:48

 

В качестве основной версии нападения на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр полиция рассматривает хулиганство, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, напавший на Татьяну Фельгенгауэр был знаком с журналисткой. В этом инциденте просматривается личный мотив», — сказал собеседник агентства. «Предварительно, — добавил он. — нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр».

Кроме того, источник Интерфакса заявил, что нападавший ранил журналистку не ножом, как сообщалось ранее, а другим острым предметом.

* * * 14:33

Состояние журналистки радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, раненной в результате нападения, оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщил источник, имеющий отношение к медицине.

"Она находится в тяжелом состоянии", - сказал он.

* * * 14:16

В редакции «Эха Москвы» неизвестный ранил ножом журналистку Татьяну Фельгенгауэр, рассказал «Новой газете» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Потерпевшую увезла в больницу карета скорой помощи.

По словам Венедиктова, напавший действовал в одиночку. Задержавшая злоумышленника местная охрана  передала его полиции.

Т. Фельгенгауэр  работает на радиостанции уже более 10 лет.

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