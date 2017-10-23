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Азербайджанка вышла замуж за российского зека Свадьба в колонии

Автор: Отдел информации 

16 октября в Сыктывкарской колонии строгого режима ИК-1 четверо девушек, одна из которых -  уроженка Азербайджана, вступили в брак с местными заключенными, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Невские новости».

Согласно информации, церемония бракосочетания длилась всего несколько минут и при полном отсутствии посторонних лиц.

Издание пишет, что невесты ничуть не были смущены местом проведения церемонии, досмотром и прочими малоприятными условиями и обстоятельствами. Напротив того, они выглядели вполне счастливыми и с удовольствием делились перед аудиторией историями их знакомства со своими сужеными.

Одной из новобрачных явилась уроженка Азербайджана. Вместе с семьей она проживает  в Коми уже более 10 лет, с нынешним своим мужем познакомившись в интернете. По словам девушки, молодой человек был упорен и добивался ее расположения довольно долго. Свадьбу первоначально планировали сыграть летом, однако жених неожиданно (!) оказался в местах лишения свободы.

Все невесты с нетерпением ждут освобождения своих супругов и надеются, что свадьба и семейная жизнь благотворно повлияют на будущее их половин и восстановление в них нравственных начал.

Психологи также считают, что брак способствует социализации психологии осужденных, мотивируя их к прилежному поведению и честному труду.

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