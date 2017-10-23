Баллистические ракеты КНДР скоро смогут долетать до США

Дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости.

«Считается, что Ким Чен Ын подбирается к тому, чтобы иметь возможность запустить ракеты до континентальных Соединенных Штатов», — заявил Джонсон, выступая с докладом в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

По его словам, Северная Корея на сегодняшний день уже провела 19 ракетных и 6 ядерных испытаний.

По его словам, сейчас пришло время для «смены курса в Северной Корее», также международному сообществу надо сосредоточиться на том, чтобы сделать страну свободной от ядерного оружия. Также Джонсон отметил, что ни у одного из соседей КНДР притязаний на территорию государства нет.