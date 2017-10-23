Азад Рагимов: «Строительство олимпийских комплексов в Азербайджане заморожено»

Строительство некоторых олимпийских комплексов в Азербайджане заморожено по финансовым причинам, заявил Report министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, именно речь идет о комплексах, по которым уже осуществлены проектно-сметные работы и закладка фундамента: "В настоящее время полнообъемное финансирование и подготовка к открытию таких спортивных объектов затруднительны. В 2018 году, если изменится финансовая ситуация и станет больше возможностей, мы сможем продолжить строительство".

Тем не менее, как отметил министр, уже в текущем году в эксплуатацию будут сданы некоторые из новых спортивных объектов."В Агджабеди и на Апшероне готовы к открытию два комплекса. А в будущем году планируется открытие таковых в Ленкорани и Ярдымлы", - указал А.Рагимов.