Саргсян подписал договор с Россией о совместной группировке войск

Сегодня президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашений по созданию армянско-российской совместной группировки войск и присоединению страны к российско-белорусской межгосударственной финансово-промышленной группе (МФПГ) "Оборонительные системы", сообщили РИА Новости в пресс-службе главы армянского государства.

Документы были ратифицированы Национальным собранием (парламентом) РА 5 октября.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным обеими странами 30 ноября 2016 года, основными задачами объединенной группировки являются своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение.