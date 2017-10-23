Пожар в пункте по приему хлопка локализован прибывшими на место происшествия сотрудниками Билясуварской районной части противопожарной службы. Предотвращено распространение огня на другие кипы хлопка, сообщает Report.
* * * 16:14
В Билясуварском районе в пункте приема хлопка начался пожар. Как сообщает Report, инцидент произошел в пункте, расположенном на территории села Аскерабад.
На место происшествия привлечена техника и живая сила Билясуварской районной части противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время пожар продолжается.