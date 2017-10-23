Генпрокурор Испании пригрозил главе Каталонии тюрьмой

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предупредил, что ценой за провозглашеную Каталонией независимость может стать тюремное заключение нынешнего главы региона Карлеса Пучдемона. Об этом сообщил в понедельник телеканал Antena 3.

Согласно информации названного СМИ, генпрокурор отметил, что не имеет пока намерения ставить вопрос именно в таком разрезе, однако пояснил, что "такой трансцендентный поступок, как объявление независимости в одностороннем порядке", может повлечь заключение Пучдемона в тюрьму.

Ранее агентство Europa Press передавало, что прокуратура уже подготовила иск против Пучдемона на случай, если тот объявит о выходе Каталонии из состава Испании. По законодательству кололевства, за это он вполне подпадает под обвинение в антигосударственном бунте, за что ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает в действие 155-ю статью Конституции страны, которая еще никогда ранее не применялась и в исполнении которой Пучдемон и члены каталонского правительства автоматически будут отстранены от своих должностей.

Отметим, что данные меры прежде еще должны быть одобрены испанским сенатом, заседание которого пройдет 27 октября.