Семь пропали без вести

По меньшей мере десять альпинистов погибли и еще семь объявлены пропавшими без вести после схода снежной лавины на территории горного массива Хангай, что в Центральной Монголии, сообщает местное информагентство МОНЦАМЭ.

Поисковые работы проводятся в районе горы Отгонтэнгэр. Властями задействованы 100 спасателей, а также два вертолета и другая техника.

Отгонтэнгэр — высочайшая (4 тыс. метров) гора массива Хангай, являющаяся исконной местной святыней и как таковая находящаяся под охраной монгольского правительства.