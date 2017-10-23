В 8-м гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении проводится расследование для выяснения обстоятельств ДТП, ставшего причинной гибели 19-летнего юноши, сообщает Panorama.am.

По предварительным данным, 23 октября, около 08:00, автомобиль марки «УАЗ», за рулем которого находился военнослужащий срочной службы N-ской воинской части министерства обороны Армении, рядовой Геворк Самвелочич Ханамирян, на участке трассы Ехегнадзор-Агаракадзор, более известном как «Грав», выехал за пределы проезжей части дороги и скатился с 27-метровой высоты в ущелье.

В результате ДТП Ханамирян и пассажир – Тигран Самвелович Саркисян – с телесными повреждениями были госпитализированы в медцентр Ехегнадзора, где Г. Ханамирян скончался. У Т. Саркисяна диагностирован перелом запястья левой руки со смещением.

Во время ДТП военнослужащий Г. Ханамирян находился в отпуске для участия сегодня в похоронах деда.