они о нас

Среди мигрантов, которые стремятся получить работу и вид на жительство на греческом Кипре, есть и граждане Азербайджана, пишет островное издание Рhilenews.

В основном мигранты ищут работу в сфере сельского хозяйства и в сфере обслуживания.

По данным Департамента иммиграции Кипра в 2016 году, несмотря на многие обращения, лишь трое азербайджанских граждан получили вид на жительство на острове.

Благодаря наплыву мигрантов и желанию кипрской молодежи найти работу в Европе, безработица на острове высока, особенно в провинциях Никосия и Лимассол. Наибольший уровень безработицы наблюдается в строительном секторе греческого Кипра.