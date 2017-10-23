В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall cегодня в 19:15 пройдет показ скандальной исторической драмы "Матильда" за 3 дня до мировой премьеры.

Как сообщили Report в кинотеатре, в разработке сценария принимали участие более 10 сценаристов, среди которых были также из Америки и Франции. На создание костюмов было потрачено свыше 17 тонн ткани, а суммарно было изготовлено 5 тысяч нарядов.

Режиссер фильма - Алексей Учитель. В ролях - Михалина Ольшанска, Ларс Айдингер, Луиза Вольфрам, Данила Козловский и другие.

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить ее навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров - там, где бьется сердце вечной России.

Желающие приобрести билеты на премьеру смогут сделать это через официальный сайт CinemaPlus или же в кассах кинотеатра CinemaPlus 28 Mall.