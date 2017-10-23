На переводы биткоина тратится столько энергии, сколько потребляет весь Азербайджан

Электроэнергии, затрачиваемой на проведение одной биткоин-транзакции, достаточно для энергообеспечения целого дома в течение одного месяца. При этом расходы на все транзакции внутри сети сопоставимы с потреблением электроэнергии во всем Азербайджане. Об этом свидетельствуют данные исследования нидерландского банка ING, на которые. обратило внимание издание Business Insider.

В своем исследовании старший экономист банка Теунис Бросенс сравнил количество электроэнергии, потребляемой сетью биткоина и в его собственном, Бросенса, доме. Эксперт отметил, что для проведения одной биткоин-транзакции расходуется примерно 200 кВт.ч.

"Для моего дома этого достаточно на четыре недели, учитывая что я расходую примерно 45 кВт.ч. за семь дней», — подчеркивает Бросенс.

Биткоин — самая энергозатратная криптовалюта. Для проведения транзакции в сети Ethereum понадобится всего 37 кВт.ч., а для проведения операции в системе Visa и того меньше — 0,01 кВт.ч. Ранее сообщалось, что на добычу Ethereum в день тратится ровно столько энергии, сколько в день же тратит ее весь Азербайджан.