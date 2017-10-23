Эмигрировавший в Норвегию бывший сотрудник газеты “Зеркало” и Института свободы и безопасности репортеров Идрак Аббасов занимается выращиванием зелени.

Общественные организации NAV и Midt-Telemark Næringsutvikling создали проект, главной целью которого является трудоустройство беженцев, проживающих в Норвегии. В настоящее время помимо бывшего азербайджанского журналиста в проекте участвуют восемь человек из Сирии, Кении и Эритреи.

Менеджер проекта «От Земли к Столу» Мари Свалосторг отмечает, что прибывшие из разных стран журналисты и писатели не имеют никаких практических навыков. Поэтому, они намерены приобщить беженцев к реальному и полезному труду.

Участники проекта «От Земли к Столу» занимаются выращиванием различных трав и зелени, которую затем продают на различных ярмарках. В частности, Идрак Абассов выращивает 7 видов зелени.

«В своей стране я был журналистом и правозащитником. Но меня там преследовали, и я уехал в Норвегию. Я не хочу обратно в Азербайджан, и поэтому работаю», - сказал Идрак Аббасов в интервью норвежским журналистам.