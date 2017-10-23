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Чеченским студентам пригрозили отчислением из-за неявки на матчи «Ахмата»

 

Власти Чечни обязали руководство местных вузов обеспечить стопроцентную явку их студентов и персонала  на матчи футбольного клуба «Ахмат». За невыполнение распоряжения ректорам грозит увольнение, а студентам — отчисление. Об этом пишет в понедельник, 23 октября, «Кавказский узел» со ссылкой на учащихся вузов.

По словам одного из студентов, 14 октября — на следующий день после поражения «Ахмата» в матче со «Спартаком», — руководители и ученики вузов Грозного встретились с представителем региональных властей. Во время мероприятия в актовом зале Чеченского государственного университета (ЧГУ) сообщили, что на прошедшем матче было мало болельщиков, что говорит об отсутствии патриотизма в учебных заведениях.

«Представитель властей потребовал представить списки тех, кто не ходил на матч, и пригрозил всех "нерадивых" отчислить. Досталось и ректору [ЧГУ], которого он тоже пообещал уволить в случае повторения подобного», — добавил молодой человек.

Другой собеседник издания сообщил, что на ближайшем матче «Ахмата» с дагестанским «Анжи», который состоится 30 октября на «Ахмат-арене», не должно быть свободных мест. На игре необходимо присутствовать как самим педагогам, так и их студентам. «В противном случае действительно могут быть очень большие проблемы у всех», — сказал он.

В разговоре «Кавказским узлом» сотрудник минобразования Чечни по имени Вахид отметил, что местные власти без труда могут узнать, представители каких вузов не пришли на матч. Это связано с тем, что за каждым учебным заведением закреплено определенное количество мест в конкретном секторе.

13 октября издание сообщало, что чеченские власти обязали сотрудников и учеников вузов присутствовать на игре «Ахмата» со «Спартаком». До этого студенты жаловались, что их заставляют ходить на все домашние матчи «Ахмата» под угрозой отчисления. На это глава республики Рамзан Кадыров отвечал, что «никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы».

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