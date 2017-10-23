Подписаться на уведомления
 

Азербайджан накроет мощная геомагнитная буря

 

Завтра и в последующие два дня ожидается мощное геомагнитное волнение. Как сообщил АПА замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Эльчин Бабаев, в настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Кр колеблется между 2 и 3 (максимальное значение - 9) и будет возрастать. К вечеру 24 октября ожидается буря категории G1, а 25 октября – G2.

По его словам, максимальная шкала равна G5, и бури, соответствующие данной шкале, происходят редко, 1-2 раза в 11 лет.

«Основной причиной нынешнего геомагнитного волнения является влияние берущего начало из «коронарной дыры» сильного плазменного ветра, наблюдающегося в настоящее время на поверхности Солнца. От «коронарных дыр» нагруженная частицами плазменная струя, с легкостью покинув  солнечную корону, направляется в межпланетное пространство, в том числе к Земле. На данный момент скорость плазменного ветра составляет 440 км/с. Направленность компонента Z межпланетных магнитных пространств к югу делает космическую погоду неблагоприятной и играет роль катализатора. Также наблюдается повышение атмосферного давления, что увеличивает дискомфорт. Буря более эффективна в верхних широтах. Фото северного сияния «Aurora borealis» будут распространены в СМИ позже. На нашу среднюю географическую широту влияние, как правило, бывает слабым».

Э.Бабаев отметил, что, в отличие от здоровых, входящие в группу риска люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, старики и дети не должны волноваться и, по совету врачей, принять предупредительные меры.

2192 просмотров


Старости
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
24 Окт 19° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.001 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

В Тбилиси грузин и азербайджанец задержаны за вымогательство
Закир Гасанов и представитель Евросоюза обсудили Карабах
Вице-адмирала Султанова топят в бою без правил приемная haqqin.az
Трамп и Путин могут встретиться во Вьетнаме
«Мусават» готовит пикет у мэрии Баку
Конвоиров накажут из-за побега заключенных в Баку
Катар довели до экономического кризиса
Премьер Ирака едет в Турцию
Месси мог приехать в Баку, но АФФА отказалась
Азербайджан накроет мощная геомагнитная буря
Чеченским студентам пригрозили отчислением из-за неявки на матчи «Ахмата»
Как крупнейший банк страны заработал 52 миллиона на наши вопросы отвечает глава банка
Сотрудники AzerGold перенимают опыт в Турции фото
Россию обвинили в отсталости военных технологий
Бежавший в Норвегию азербайджанский журналист торгует зеленью фото
Центробанк сохранил курс маната
Каталония намерена объявить независимость через три дня
Полиция шагала по раненым, лежащим на земле часть пятая, haqqin.az из Германии
Неожиданный визит Тиллерсона в Афганистан
На переводы биткоина тратится столько энергии, сколько потребляет весь Азербайджан
Скандальную «Матильду» раньше всех покажут в Баку в CinemaPlus фото; видео
Азербайджанцы ищут работу на Кипре они о нас
Премьер-министр Грузии едет в Баку
Армянский военнослужащий устроил ДТП Есть жертвы
В горах Монголии погибли десять альпинистов Семь пропали без вести
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться