Месси мог приехать в Баку, но АФФА отказалась

Футбольная сборная Аргентины могла провести в ноябре матч в Баку против национальной команды Азербайджана.

Аргентинцы договорились о проведении товарищеской игры с Россией, которая запланирована на 11 ноября. Этот матч состоится в московских «Лужниках». Однако представители Аргентинской ассоциации футбола не хотели ограничиваться одной встречей и искали еще одного спарринг-партнера, с которым могли бы сыграть после матча с Россией. Предложение о проведении матча получила АФФА.

«Мы отказали аргентинцам, так как в нынешних условиях было бы сложно собрать команду к игре с такой сильной сборной, - заявил haqqin.az глава пресс-службы АФФА Микаил Нариманоглу. – И, конечно же, мы учли интересы «Карабаха», который в те дни будет готовиться к матчу с «Челси» в рамках Лиги чемпионов».

К тому же сборная Азербайджана после завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 пока не определилась с главным тренером. Роберт Просинечки скорее всего покинет команду, а в такой ситуации проводить товарищеский матч в ноябре не имело особого смысла.

В результате аргентинцы выбрали в соперники команду Нигерии, с которой сыграют 14 ноября в Краснодаре.

Отметим, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко ранее заявил, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси обязательно приедет на матч с Россией, так как это одно из условий контракта. Таким образом Месси наверняка приехал бы и в Баку, если бы стороны договорились о проведении игры.