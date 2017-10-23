Подписаться на уведомления
 

Месси мог приехать в Баку, но АФФА отказалась

Автор: Отдел спорта 

Футбольная сборная Аргентины могла провести в ноябре матч в Баку против национальной команды Азербайджана.

Аргентинцы договорились о проведении товарищеской игры с Россией, которая запланирована на 11 ноября. Этот матч состоится в московских «Лужниках». Однако представители Аргентинской ассоциации футбола не хотели ограничиваться одной встречей и искали еще одного спарринг-партнера, с которым могли бы сыграть после матча с Россией. Предложение о проведении матча получила АФФА.

«Мы отказали аргентинцам, так как в нынешних условиях было бы сложно собрать команду к игре с такой сильной сборной, - заявил haqqin.az глава пресс-службы АФФА Микаил Нариманоглу. – И, конечно же, мы учли интересы «Карабаха», который в те дни будет готовиться к матчу с «Челси» в рамках Лиги чемпионов».

К тому же сборная Азербайджана после завершения отборочного турнира чемпионата мира-2018 пока не определилась с главным тренером. Роберт Просинечки скорее всего покинет команду, а в такой ситуации проводить товарищеский матч в ноябре не имело особого смысла.

В результате аргентинцы выбрали в соперники команду Нигерии, с которой сыграют 14 ноября в Краснодаре.

Отметим, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко ранее заявил, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси обязательно приедет на матч с Россией, так как это одно из условий контракта. Таким образом Месси наверняка приехал бы и в Баку, если бы стороны договорились о проведении игры.

2324 просмотров


Старости
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
24 Окт 19° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.001 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

В Тбилиси грузин и азербайджанец задержаны за вымогательство
Закир Гасанов и представитель Евросоюза обсудили Карабах
Вице-адмирала Султанова топят в бою без правил приемная haqqin.az
Трамп и Путин могут встретиться во Вьетнаме
«Мусават» готовит пикет у мэрии Баку
Конвоиров накажут из-за побега заключенных в Баку
Катар довели до экономического кризиса
Премьер Ирака едет в Турцию
Месси мог приехать в Баку, но АФФА отказалась
Азербайджан накроет мощная геомагнитная буря
Чеченским студентам пригрозили отчислением из-за неявки на матчи «Ахмата»
Как крупнейший банк страны заработал 52 миллиона на наши вопросы отвечает глава банка
Сотрудники AzerGold перенимают опыт в Турции фото
Россию обвинили в отсталости военных технологий
Бежавший в Норвегию азербайджанский журналист торгует зеленью фото
Центробанк сохранил курс маната
Каталония намерена объявить независимость через три дня
Полиция шагала по раненым, лежащим на земле часть пятая, haqqin.az из Германии
Неожиданный визит Тиллерсона в Афганистан
На переводы биткоина тратится столько энергии, сколько потребляет весь Азербайджан
Скандальную «Матильду» раньше всех покажут в Баку в CinemaPlus фото; видео
Азербайджанцы ищут работу на Кипре они о нас
Премьер-министр Грузии едет в Баку
Армянский военнослужащий устроил ДТП Есть жертвы
В горах Монголии погибли десять альпинистов Семь пропали без вести
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться