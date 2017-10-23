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Премьер Ирака едет в Турцию

 

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади 25 октября посетит Турцию, сообщает Haber7.

В рамках визита аль-Абади встретится с премьером Турции, с которым будут обсуждаться региональные вопросы.

Ранее ожидалось, что премьер Турции Бинали Йылдырым посетит Ирак, но его визит был отменен.

Анкара заинтересована в развитии отношений с Багдадом, особенно после проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака.

Напомним, что 25 сентября в Курдской автономии Ирака состоялся "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

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