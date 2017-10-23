Катар довели до экономического кризиса

Основной фондовый индекс Катара QE Index по итогам торгов в понедельник упал до минимума с августа 2011 года из-за отсутствия прогресса на переговорах, которые должны были положить конец дипломатической и экономической изоляции ближневосточного государства.

К концу сегодняшней сессии QE Index снизился на 0,5% - до 8117,41 пункта, а с начала дипломатического кризиса индикатор потерял 18%, сообщает «Интерфакс».

Падение катарского рынка в 2017 году составляет 25% в долларовом эквиваленте (22,2% в нацвалюте) и является самым значительным среди основных мировых индикаторов, отслеживаемых агентством Bloomberg.

Саудовская Аравия пока не готова к диалогу с Катаром, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после беседы с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом. Некоторые эксперты рассчитывали, что визит Тиллерсона на Ближний Восток, в ходе которого госсекретарь США посетил и Эр-Рияд и Доху, ознаменует смягчение катарского кризиса.