Конвоиров накажут из-за побега заключенных в Баку

В связи с побегом заключенных в Баку как минимум трое сотрудников Пенитенциарной службы привлечены к ответственности. Как сообщает Report, после инцидента у указанных лиц взяли объяснительные. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку - Астара - Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Ленкорани в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали. Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.