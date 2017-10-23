Трамп и Путин могут встретиться во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп потенциально готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре во Вьетнаме. Об этом сказал на брифинге для журналистов сотрудник аппарата Белого дома высокого ранга, передает ТАСС.

"Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые проводят ноябрьские азиатские саммиты. Мы еще не готовы объявлять о деталях других двусторонних и многосторонних встреч, в которых будет принимать участие президент Трамп", - сказал американский чиновник, отвечая на вопрос о том, "есть ли в настоящее время какие-либо планы встречи Трампа с президентом Путиным" на полях саммита АТЭС в Дананге.

На уточняющий вопрос о том, готов ли Трамп участвовать в таких дополнительных двусторонних встречах, он ответил: "Потенциально".