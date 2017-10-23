Бывший командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Шахин Султанов не согласился с вынесенным ему судом приговором, согласно которому ему назначено было условное наказание, в связи с чем подал апелляцию с ходатайством о полном его оправдании. Действие это стало причиной противостояния между вице-адмиралом и Военной прокуратурой республики.

После того как судом не был признан факт присвоения Ш.Султановым государственных средств в период осуществления им командования республиканскими ВМС, вице-адмирал потребовал полного его оправдания с соответствующей отменой ранее принятого в отношении него приговора об условном наказании. Это вызвало протест в Военной прокуратуре республики, в свою очередь опротестовавшей решение суда об условном наказании вице-адмирала. Причем сделано это было четырьмя месяцами позднее того срока, что предусмотрен действующим законодательством. Таким образом в Военной прокуратуре с очевидностью сочли наказание, присужденное Ш.Султанову, слишком «мягким», а факт присвоения вице-адмиралом госсредств вполне себе «удостоверенным», за что, дескать, тому и надлежит «сидеть» отнюдь не условно, а сугубо и исключительно РЕАЛЬНО.

Отмеченный официальный протест Военной прокуратуры повлек к пересмотру судом указанного дела.

В свою очередь адвокат вице-адмирала Тельман Абдиев в данной связи оговаривает, что сторона защиты, расценив приговор, вынесенный Бакинским военным судом 17 марта в отношении Ш.Султанова как несправедливый, 5 апреля с.г. года подала соответствующее ходатайство в Апелляционный суд об отмене этого приговора и о полном Ш.Султанова оправдании.

Срок подачи апелляции по этому решению суда, по словам адвоката, заканчивался 6 апреля. Согласно законодательству Азербайджана, именно в течение 10 дней после приговора суда судебные документы должны быть представлены в Апелляционный суд.

«Однако Бакинский военный суд, без всяких на то оснований, четыре месяца продержал у себя материалы этого дела и только после того, как мы обратились в Судебно-правовой совет, отправил эти материалы в Бакинский апелляционный суд. Когда же эти документы оказались-таки в Апелляционном суде, Военная прокуратура, без какого бы то ни было юридического обоснования, подала свою апелляцию на решение Бакинского военного суда», - заявил адвокат.

При этом Т.Абдиев напоминает, что, согласно действующему республиканскому законодательству, причинами задержки при подаче апелляции могут быть сугубо и исключительно: смерть, пропажа без вести, продолжительная болезнь государственного обвинителя или же преднамеренное уклонение или же отказ от подачи протеста государственным обвинителем.

«При полном отсутствии таковых оснований Бакинский военный суд тем не менее подтвердил законность поданного Военной прокуратурой протеста», - добавил адвокат.

В качестве основания для восстановления права Военной прокуратуры на подачу апелляции Бакинский военный суд указал «слишком большой объем приговора».

Отметим, что приговор в отношении Ш.Султанова состоит всего из 26 страниц, прочесть которые не составит труда даже школьнику начальных классов. У прокурора же, выступающего в качестве государственного обвинителя, имеется как минимум три образования, достаточная профессиональная опытность, в том числе более чем 2-летнее участие в процессе Шахина Султанова. Другими словами, прокурор полностью осведомлен в обстоятельствах дела.

«Получается, что прокурор не смог ознакомиться с 26-страничным текстом за 20 дней, и для прочтения приговора ему понадобилось ровно 140 дней. То есть в среднем прокурор читал по одной странице в неделю?» - задается вопросом адвокат.

Адвокат утверждает, что, восстановив право Военной прокуратуры на апелляцию, Бакинский военный суд тем самым выказал полное неуважение к закону.

«Апелляция прокуратуры основана на вымышленных обвинениях. То есть гособвинитель переписал вымышленный обвинительный акт в отношении Шахина Султанова заново и добавил его в текст своей апелляции», - сказал адвокат.

Отметим, обвинение Ш.Султанова основывалось исключительно на справках, которые были подготовлены следователями Военной прокуратуры. Центр судебной экспертизы Минюста сначала представил заключение, в котором подтверждалось обвинение в присвоении госсредств, полностью соответствующее справкам военных прокуроров. Однако на основании апелляций стороны защиты Центр судебной экспертизы повторно провел экспертизу по делу Ш.Султанова и 20 октября 2016 года представил суду новое заключение, согласно которому причинение ущерба государству не подтверждалось. Адвокат утверждает, что суд не принял во внимание экспертное заключение и признал адмирала виновным, приговорив его к условному наказанию.

«Шахин Султанов – один из двух вице-адмиралов Азербайджана. В период, когда он командовал Военно-морскими силами, не было никаких растрат, присвоений и коррупции, что и было доказано в суде. Шахин Султанов всегда был предан Родине, нации и Верховному главнокомандующему. В качестве профессионального военного моряка он оказал стране огромные услуги в деле защиты интересов Азербайджана на Каспии. И он прав, когда говорит, что приговор, вынесенный в его отношении на основании выдуманных прокуратурой обвинений, несправедлив, и добивается своего полного оправдания. Сторона защиты уверена в том, что если судья Э.Шамаев, рассматривающий это дело, займет справедливую позицию, то Ш.Султанов будет оправдан», - заявил адвокат.

Таким образом то, что вице-адмирал добивается отмены приговора и полного оправдания, разгневало прокуратуру, которая с опозданием на 4 месяца восстановила свое право на протест и перешла в атаку на Ш.Султанова для того, чтобы упрятать его за решетку. Интересно, как этот бой без правил окончится?