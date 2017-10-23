Закир Гасанов и представитель Евросоюза обсудили Карабах

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился сегодня с новоназначенным руководителем представительства Европейского Союза в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Во время встречи обсуждались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. З.Гасанов проинформировал гостя о продолжающейся более 20 лет оккупации Арменией признанных международным сообществом территорий Азербайджана.
Министр обороны подчеркнул, что из-за угрозы жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций вооруженных сил Армении оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана согласно нормам и принципам международного права.
В свою очередь, Янкаускас отметил, что Европейский Союз поддерживает скорейшее и мирное решение конфликта, а также продолжение переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.