В ходе спецоперации в тбилисском районе Варкетили правоохранителями задержаны гражданин Грузии и гражданин Азербайджана. Задержание прошло в коммерческом учреждении на Калаубанской улице, сообщает Грузия Онлайн.
При операции по задержанию присутствовал адвокат обвиняемого, однако он не пожелал комментировать произошедшее.
Как сообщают в МВД Грузии, задержанные обвиняются в вымогательстве. О других деталях в ведомстве не говорят. По предварительным данным, обвиняемые угрозами вымогали деньги у одного из бизнесменов.
В Тбилиси грузин и азербайджанец задержаны за вымогательство
В ходе спецоперации в тбилисском районе Варкетили правоохранителями задержаны гражданин Грузии и гражданин Азербайджана. Задержание прошло в коммерческом учреждении на Калаубанской улице, сообщает Грузия Онлайн.