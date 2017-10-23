Мальтийскую журналистку убили из-за нефти

Убийство мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции может быть связано с ее расследованиями, посвященными контрабанде топлива из Ливии в Европу. Об этом сообщает новостной канал Rai News 24, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Италии.

Как напоминает канал, на прошлой неделе по ордеру прокуратуры Катании (остров Сицилия) были арестованы и взяты под домашний арест девять человек - ливийцы, итальянцы, связанные с мафией, и двое мальтийцев, включая бывшего защитника национальной сборной Мальты по футболу Даррена Дебоно, который считается организатором незаконной сети.

Согласно отработанной схеме, краденное с ливийских месторождений топливо в сговоре с местными полевыми командирами доставлялось на катерах на танкеры, далее топливо еще раз меняло борт у берегов Мальты, а потом уже доставлялось в итальянские порты и нефтеперерабатывающие предприятия. Затем контрабандное топливо сбывалось в Италии и некоторых европейских странах. В итальянском расследовании фигурируют 80 тыс. тонн топлива общей стоимостью €30 млн.

Галиция, занимавшаяся журналистским расследованием об офшорных счетах, изучая так называемые Панамские документы, неоднократно обличала незаконную торговлю ливийской нефтью через Мальту, где в последнее время были убиты несколько человек, связанных, как она утверждала, с этим бизнесом.