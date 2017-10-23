Иран и Россия обсудили сотрудничество на Каспии

Командование Каспийской флотилии РФ обсудило с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море, сообщает РИА Новости.

Иранские моряки находились в гостях у российских с неофициальным визитом с 20 по 23 октября в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале.

"В ходе неофициального визита была проведена встреча командования Каспийской флотилии с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море", — сказал начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Также российские и иранские экипажи кораблей провели взаимные визиты, в ходе которых гости осмотрели ракетный корабль "Дагестан", а российские моряки оценили условия службы и корабельный быт экипажа эсминца "Дамаванд".