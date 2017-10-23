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В Чечне офицер Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

 

В Чечне сотрудник Росгвардии ранил четырех сослуживцев, которые скончались от ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По предварительной информации, сегодня около 16:00 в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", - сказали в пресс-службе.

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