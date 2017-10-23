Напавший на Фельгенгауэр оказался гражданином России и Израиля

Совершивший нападение на журналистку "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц имеет двойное гражданство - России и Израиля, сообщает ТАСС.

"При задержании у Грица были изъяты права, которые и позволили установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Грицу назначена психиатрическая экспертиза: "Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - сказала она.

В 2003 году Гриц уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у знакомого.