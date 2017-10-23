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Президент Афганистана назвал Россию союзником талибов

 

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил Россию в помощи движению «Талибан», заявив, что «талибы принимают оружие от тех, на чьих руках кровь полутора миллионов афганцев», сообщает агентство Pajhwok.Com.

Свое заявление Гани сделал на пресс-конференции в юго-восточной провинции Пактия, куда приехал, чтобы выразить соболезнования семьям жертв недавних терактов, унесших жизни 50 человек, уточняет «Афганистан.Ру».

Президент отметил, что протянул талибам руку ради мира и внутриафганского диалога, но они ответили террористическими атаками по воле других сил. И афганцам следует задуматься над причинами сложившейся ситуации. Из речи Гани следовало, что Пакистан и Россия дают талибам оружие и деньги.

Напомним, недавно западная пресса распространила очередные обвинения в адрес России, предположив, что Москва якобы поставляет в Афганистан нефтепродукты для финансирования деятельности талибов. Хотя афганский МИД выразил недоверие к подобным заявлениям, опровергнутым российской стороной, недавнее заявление президента может негативно отразиться на отношениях между двумя странами.

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