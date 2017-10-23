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В Баку будет создана служба «Аэропорттакси»

 

В целях повышения качества услуг такси иностранным гостям, а также гражданам страны в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшее время заработает служба «Аэропорттакси», сообщает пресс-служба Бакинского транспортного агентства.

Целью создания данной службы, концепция которой пока разрабатывается, является превращение Баку в один из привлекательных туристических центров, приток многочисленных туристов и формирование у последних первых впечатлений о городе, начиная с аэропорта.

В рамках инновационной для нашей столицы службы определены конкретные требования к такси и их водителям, обслуживающим аэропорт. В настоящее время в этом направлении ведутся работы совместно ЗАО Azərbaycan Hava Yolları.

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