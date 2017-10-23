Мэр Анкары объявил о своей отставке

Мэр Анкары, представитель правящей Партии справедливости и развития Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку», - написал мэр турецкой столицы.
2️⃣İNŞAALLAH CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BLD MECLİSİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK VE MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARA VEDA EDİP,İSTİFAMI VERECEĞİM.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 октября 2017 г.