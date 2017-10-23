Мэр Анкары объявил о своей отставке

Мэр Анкары, представитель правящей Партии справедливости и развития Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку», - написал мэр турецкой столицы.