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На Порошенко готовили покушение Обновлено 22:43

 

Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что спецслужбы предотвратили покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Это фейк", - сообщила она.

* * * 22:09

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку Донецкой области 22 октября, сообщает украинский телеканал "1+1" со ссылкой на заявление СБУ.

"Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на президента Украины. Двое из членов группировки при задержании были ликвидированы. При себе они имели снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалами", — говорится в заявлении.

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