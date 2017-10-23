Так уж получилось, что почти одновременно были озвучены отчет Минфина о расходах и доходах госбюджета по итогам девяти месяцев текущего года и прогнозы бюджета страны на следующий год. Это обстоятельство намного облегчает работу по анализу этих важнейших экономических документов страны и сопоставлению отдельных бюджетных показателей. И вот какие выводы при таком анализе напрашиваются.

Итоги девяти месяцев текущего года показывают, что спад экономики Азербайджана стал замедляться и составил 0,6%. Номинальный объем ВВП за этот период составил 50 млрд. 67,3 млн. манатов. При этом рост ненефтяного ВВП года составил 2,5%, а спад нефтяного ВВП - 6,5%. То есть сегодня структура нашей экономики полностью изменилась - именно растущий ненефтяной сектор стал покрывать спад, вызванный проблемами нефтянки, которая по существу и стала причиной общего ухудшения экономических показателей в последние годы. Но спад уже приближается ко дну, о чем говорят бюджетные показатели.

Доходы госбюджета Азербайджана в январе-сентябре 2017 года составили 12 млрд. 45,1 млн. манатов, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 19,2%. А расходы госбюджета за 9 месяцев составили 12 млрд. 783,7 млн. манатов, дефицит госбюджета - 783,6 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 20,3%. При этом прогноз по доходам госбюджета выполнен на 100%, а по расходам – на 100,7%. В то же время доходы сводного бюджета за 9 месяцев составили 17 млрд. 586,9 млн. манатов, расходы – 16 млрд. 972,4 млн. манатов, а профицит – 614,5 млн. манатов.

В структуре доходов госбюджета стоит отметить поступления по линии Министерства налогов (5,225 млрд. манатов) и Государственного таможенного комитета (1,95 млрд. манатов), а также трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (4,3 млрд. манатов). В структуре же расходов внимание вновь привлекает такой момент: как бы трудно не приходилось, в центре внимания правительства социальные проблемы.

Социальные расходы составили 4 млрд. 865,1 млн. манатов, или 38,17% всех расходов госбюджета за 9 месяцев, что на 7,8% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом государственные капвложения в социальную инфраструктуру составили 514,7 млн. манатов, в коммунальную, транспортную и энергетическую инфраструктуру – 1 млрд. 666,1 млн. манатов, в проекты в Нахчыванской Автономной Республике – 64,9 млн. манатов.

Что же нас ждет в следующем году?

Правительство прогнозирует на год грядущий незначительный рост ВВП. Номинальный объем ВВП в 2018 году составит 69,4 млрд. манатов, а реальный рост – 1,5%. Причем, в следующем году рост ненефтяного сектора прогнозируется на уровне 2,9%, номинальный ненефтяной ВВП составит 47,6 млрд. манатов. Доля частного сектора в ВВП Азербайджана в следующем году составит 83%. Объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 15,9 млрд. манатов, из которых 51,5% составят внутренние инвестиции, 48,5% - внешние. Среднемесячная зарплата по прогнозам вырастет на 0,5% - до 549,7 маната.

Что касается госбюджета страны, то доходная часть его на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 млрд. манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 млрд. манатов, местные - 650,671 млн. манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов). Максимальный предел дефицита госбюджета определен в размере 778,7 млн. манатов. Дефицит госбюджета намечается погасить за счет внутренних и внешних заимствований и остатка на едином казначейском счету по состоянию на первое января 2018 года на общую сумму 749,7 млн. манатов, гранты Евросоюза - 29 млн. манатов.

В структуре доходов госбюджета в будущем году превалируют трансферты из Госнефтефонда - 9,216 млрд. манатов. Поступления от НДС прогнозируются в размере 4,288 млрд. манатов (в том числе 1,705 млрд. манатов по НДС с импортируемых товаров), налога на прибыль - 2,320 млрд. манатов, налога с доходов физических лиц - 1,196 млрд. манатов, акцизного налога - 726 млн. манатов (в том числе 172 млн. манатов от акцизов на импорт товаров), таможенных пошлин - 535 млн. манатов, упрощенного налога - 380 млн. манатов, налога за пользование недрами - 136 млн. манатов, дорожного налога - 91 млн. манатов. Еще около 490 млн. манатов, по прогнозам, составят поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций и прочих доходов.

В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2,739 млрд. манатов, на образование – 2 млрд. манатов, на здравоохранение – 740,661 млн. манатов, на социальную защиту и соцобеспечение – 2,197 млрд. манатов (в том числе расходы на соцзащиту - 2,163 млрд. манатов), государственные капвложения - 4,924 млрд. манатов и т.д.

А чтобы долго не мучить читателя нагромождением цифр, отметим, что на 2017 год доходы госбюджета Азербайджана утверждены в размере 16,766 млрд. манатов, расходы - 17,941 млрд. манатов. Как видно, в будущем году основные параметры госбюджета страны по прогнозам правительства хоть и незначительно, но вырастут. А если сюда добавить еще ожидания Центробанком страны однозначной инфляции, то вырисовывается вовсе неплохая картина, которую вкратце можно сформулировать так: жить станет легче.

На этом можно было бы, пожалуй, поставить точку, но не дает покоя одна мысль – куда ни крути, а нефть все равно во главе нашей экономики и бюджета страны. Как бы много не говорилось о росте ненефтяного сектора и спаде нефтянки, «черное золото» - главный кормилец Азербайджана. И рост бюджетных показателей в немалой степени связан не только с ростом почти на 50% трансфертов из Нефтяного фонда, но и с ростом заложенной в бюджет базовой цены нефти.

Если в этом году бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель, то прогноз цены на нефть, заложенный в госбюджете-2018, составляет 45 долларов за баррель. И не случайно в проектах государственного и сводного бюджетов на 2018 год показывается, что снижение цен на нефть -основной экспортный товар страны - оказывает непосредственное влияние на бюджет через налог на прибыль, выплачиваемый нефтяными компаниями, то есть Госнефтекомпанией (SOCAR) и Азербайджанской международной операционной компанией (АМОК). По расчетам правительства, падение стоимости сырой нефти на мировом рынке на 5 долларов может снизить доходы бюджета Азербайджана на 62,5 млн. манатов.

Изменение цен на сырую нефть также влияет на сводный бюджет через доходы SOCAR, которые могут сократиться на 794 млн. манатов. А далее уже последуют сокращение положительного сальдо торгового баланса и негативное влияние на платежный баланс. А к чему может привести дефицит платежного баланса, нам хорошо известно: к увеличению давления на курс валюты, сокращению стратегических валютных резервов.

Вот как сильно наша экономика зависит от внешних факторов, которые нам не подвластны. А чтобы свести такую зависимость к минимуму, необходимо развивать ненефтяной сектор. Да самыми высокими темпами! Иначе каждое незначительное колебание на мировом нефтяном рынке будет сильно бить по нашему благополучию. А от таких и даже более сильных колебаний, с учетом происходящих в мире событий, мы не можем быть гарантированы ни сегодня, ни завтра.