В Санкт-Петербурге проходит премьера нашумевшей ленты "Матильда" Алексея Учителя. Противники показа фильма принесли в Мариинский театр неожиданные "презенты" и закидали красную ковровую дорожку фекалиями в знак протеста, сообщает Лайф.
Ранее около Мариинского театра перед премьерой "Матильды" прошло молитвенное стояние. Небольшая группа людей читала молитвы и пела псалмы у памятника композитору Николаю Римскому-Корсакову.
Отметим, что в преддверии показа кинокартины в Мариинском театре были усилены наряды полиции.