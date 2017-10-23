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Премьер Венгрии: «Мы хотим христианскую Европу»

 

Страны Восточной и Центральной Европы смогли дать отпор нелегальной миграции. На Европейском континенте это единственная зона, свободная от мигрантов, сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан по случаю празднования годовщины восстания в Венгрии в 1956 году, передает ТАСС.

«Мистическая финансовая сила наградила Европу современной миграцией, миллионами мигрантов и нашествием приезжих. Этот план был задуман, чтобы сделать из Европы смешанный континент, но только мы смогли оказать сопротивление. Поляки, чехи, словаки, румыны и венгры должны объединиться в этом процессе» заявил премьер-министр.

Орбан назвал «Восточную и Центральную Европу зоной без мигрантов» на всем Европейском континенте. «Мы хотим безопасную, справедливую, христианскую и свободную Европу» заключил премьер.

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