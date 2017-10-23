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Аманда Пол: «Россия — главный покровитель Армении»

 

Южный Кавказ  один из наиболее милитаризованных регионов мира, что очень опасно, сказала агентству Trend аналитик Европейского центра политики (Брюссель) Аманда Пол.

По словам Пол, милитаризация Армении и в более широком плане региона не является положительным, но Ереван, очевидно, чувствует необходимость превзойти военный потенциал Азербайджана.

«Главным покровителем Армении является Россия, так как именно Москва не только имеет военную базу в Армении, что позволяет России проецировать власть, но и продает огромное количество оружия Армении и Азербайджану, заявляя, что это часть ее сбалансированной политики» сказала Пол Trend по электронной почте.

Отметим, что, согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению, Россия взяла на себя обязательство по предоставлению Армении кредита на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения.

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