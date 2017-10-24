Подписаться на уведомления
 

Роналду стал лучшим футболистом года

 

Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне.

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Роналду признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА и в прошлом году.

Конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", а также бразилец Неймар, который летом перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".

580 просмотров


Старости
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе?
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе? Заявление Минобороны Азербайджана
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.001 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Германия поставит Израилю три подлодки
ИГИЛ перемещается в Африку
Ноу-хау Гаджибалы: «Сносим комнату, оставляем квартиру, заходи домой через крышу» наш спецреп
Сексуальные домогательства уже и в Европарламенте
После Испании разваливают и Италию Нормунд Гростиньш комментирует для haqqin.az
Экономика давно стала бы наукой, если бы не людская глупость о наболевшем
В Армении российский солдат застрелил, а потом застрелился
Новый скандал в США: Трамп наткнулся на семьи героев наш комментарий
Роналду стал лучшим футболистом года
Аманда Пол: «Россия — главный покровитель Армении»
Премьер Венгрии: «Мы хотим христианскую Европу»
ФИФА назвала лучшего тренера года
В Петербурге Мариинский театр забросали фекалиями Из-за "Матильды"
Ненефтяной госбюджет? Ан нет, нефтяной наше послесловие
На Порошенко готовили покушение Обновлено 22:43
Мэр Анкары объявил о своей отставке
В Баку будет создана служба «Аэропорттакси»
Президент Афганистана назвал Россию союзником талибов
Тиллерсон в Багдаде
Массовое захоронение найдено в Сирии
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
Напавший на Фельгенгауэр оказался гражданином России и Израиля
В Чечне офицер Росгвардии застрелил четверых сослуживцев Обновлено 23:55
Иран и Россия обсудили сотрудничество на Каспии
Мальтийскую журналистку убили из-за нефти
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться