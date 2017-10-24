Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград ФИФА проходит в Лондоне.

Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, он был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Роналду признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА и в прошлом году.

Конкурентами португальца были аргентинец Лионель Месси из "Барселоны", а также бразилец Неймар, который летом перешел из "Барселоны" во французский "Пари Сен-Жермен".