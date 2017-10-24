В США уже вторую неделю не угасает скандал, связанный с тем, как президент выражает соболезнование семьям американских солдат, погибших во время выполнения своей военной миссии.

Началось все с того, что журналисты поинтересовались у Трампа, почему он не связался с родными четырех солдат спецназа, погибших в Нигере 4 октября.

Потом выяснилось, что в Белом доме были подготовлены соответствующие письма от имени президента, но так и не отосланы.

Дональд Трамп заявил, что Обама не связывался с семьями погибших, в частности, не звонил генералу Келли, нынешнему главе аппарата Белого дома, когда у того погиб в Афганистане сын. Пытаясь компенсировать просчет, решил обзвонить семьи. И тут начались настоящие неприятности.

Когда президент позвонил вдове сержанта Ла Дэвиса Джонсона, она находилась в машине с приемной матерью погибшего Ковандой Джонс-Джонсон и членом конгресса от штата Флорида Фредерикой Уилсон. В салоне была включена громкая связь, и разговор с президентом слышали все присутствовавшие.

После чего Уилсон возмущенно рассказала прессе, что Трамп заявил вдове, оставшейся с двумя маленькими детьми и беременной третьим, что ее муж знал, на что подписался, когда ехал на войну. Трамп кинулся упрекать демократку во лжи, дескать, это ее партийная принадлежность к противоположному лагерю заставляет врать. Но тут заявление сделала женщина, воспитавшая Ла Дэвида Джонсона после смерти его матери. Кованда Джонс-Джонсон подтвердила слова Уилсон и выразила свое возмущение ими. Ситуация приобретала неприятное развитие, и на защиту был брошен сам генерал Джон Келли.

Уважаемый и опытный ветеран морской пехоты выразил возмущение тем, что кто-то спекулирует на такой чувствительной теме, и, по сути, выдал, откуда взялись пассажи Трампа на эту тему. Оказывается, это из разговора с Келли президент вынес мысль, что Обама не связывался с семьями погибших, исключительно на основании того, что тот не звонил генералу после гибели его сына. Но сам Келли говорит, что он не рекомендовал разговаривать с семьями самому, а ограничиться письмами соболезнования, поскольку убитой горем семье не до разговоров с главнокомандующим, да и выйти такой разговор может не очень хорошо. И тезис о том, что солдат осознавал, на что шел, тоже принадлежал Джону Келли, да только он его подавал иначе: дескать, это лучшие из лучших идут на риск.

В общем, как обычно, Трамп хотел как лучше, а получилось как всегда. А теперь еще и вдова сержанта, Майешия Джонсон, заявила о том, как была оскорблена словами и тоном Трампа, который к тому же не смог сразу назвать имя погибшего. Дональд Трамп в ответ и ее слова назвал ложью. Так попытка утешить родных и близких солдата превратилась в их оскорбления.

Это не первый случай, когда Трамп оскорбляет ветеранов и их память. Он неуважительно высказался в адрес родителей капитана Хумаюна Хана, погибшего в Ираке. Отец капитана выступил летом на съезде Демократической партии, а Дональд Трамп заявил, намекая на мусульманское вероисповедование семьи, что матери, наверное, запретили выходить на сцену. Тогда поднялась буря негодования. Другой раз он усомнился в героизме сенатора Маккейна, который во время вьетнамской войны провел несколько лет в плену, где подвергался пыткам. Нынешняя история показывает, что предыдущие эпизоды случайностью не были. А в Америке не любят, мягко говоря, когда оскорбляют ветеранов. Кроме того, эпизод с гибелью спецназовцев в Нигере, к которому из-за скандала приковано повышенное внимание, вызвал вопросы, почему оказались возможны такие потери, почему группа не имела тяжелого вооружения, ситуация в районе боевых действий не разведана надлежащим образом, а медподдержку оказали французы, пригнавшие свой медицинский самолет за триста километров из Мали. А это уже прямые вопросы к руководству и тем самым, в конечном итоге, к тому же Трампу.