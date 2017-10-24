В Армении российский солдат застрелил, а потом застрелился

В Армении российский военный непроизвольно застрелил из автомата сослуживца, а затем покончил с собой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южный военный округ.

Военный-контрактник «грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата» при сдаче оружия после проведения занятий на полигоне Алагяз. Пуля попала в другого военнослужащего по контракту и смертельно ранила его.

«Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — сообщили в пресс-службе округа.