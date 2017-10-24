Поведенческая экономика сейчас – это самый модный тренд. Как, вы о нем не слышали? А напрасно: только что за изучение этого феномена Нобелевскую премию по экономике получил профессор Чикагского университета Ричард Талер.

Что, кстати, вызвало целую бурю в профессиональных кругах. Скептикам кажется, что такой науки нет в принципе, а то, чем занимается Талер – что-то вроде занимательной психологии. Экономическое поведение людей определяют не математические модели, а психологические факторы, утверждает эта наука. Кто поспорит с этим? Взять кредит под большой процент, чтобы не трогать сбережения, купить на всю зарплату шесть телевизоров, чтобы сохранить деньги в период колебания валютного курса… Люди ведут себя как угодно, только не как рациональные существа, описанные в учебниках по экономике. Вот эту-то нерациональность потребителей и изучает «поведенческая экономика».

Знакомьтесь, homo economicus!

Усилиями Талера и его единомышленников она превратилась в настоящую науку – у нее есть свои законы, свои математические формулы. Эту дисциплину изучают во многих высших учебных заведениях мира. Все дело в том, что экономика, хотя и является базисом, подвержена воздействию надстройки – политики, идеологии, культурно-бытового уклада и, конечно, поведения людей. А поведение это очень разное, в том числе и в разных странах – России, Азербайджане, США… Ведь оно опирается, в частности, на разные национальные традиции и разный исторический опыт. Но все равно остается нерациональным. Но при этом оно, поведение, имеет реальные экономические последствия, вычисляемые в долларах или рублях. И очень часто огорчительные, если не катастрофические для нас, покупателей.

Всю свою научную жизнь Ричард Талер занимался исследованием так называемых аномалий экономического поведения людей. Оказалось, что аномалии — это никакие не отклонения, а обыкновенные индивидуальные предпочтения, подчас идущие вразрез с укоренившейся моделью homo economicus — человека экономического.

Один пример из книги Талера «Новая поведенческая экономика», и все станет понятно: предположим, вы приходите в магазин, чтобы купить часы за 45 долларов. В магазине вы узнаете, что в 10 минутах ходьбы точно такие же часы продаются за 35 долларов. Вы, как человек экономически рациональный, идете туда, где часы стоят дешевле.

А теперь представьте точно такую же ситуацию, только вместо часов вы приходите за телевизором ценой в 495 долларов. Вопрос: узнав, что в 10 минутах ходьбы точно такой же телевизор стоит на 10 долларов дешевле, то есть 485 долларов, пойдете ли вы за ним? Ах, подумаете? А ведь цена вопроса в обоих случаях сэкономленные 10 долларов и одинаковые издержки по времени — 10 минут.

С позиции «классиков», поклоняющихся модели homo economicus, выбор индивида, наплевавшего на разницу в 10 долларов при покупке телевизора, будет иррациональным. А с потребительской точки зрения – вполне нормальным: не каждый же день человек покупает телик, так что нет ничего страшного, если немного переплатит.

Работы Ричарда Талера помогли – цитирую Шведскую Королевскую Академию наук, вручившую ему «Нобеля» – «построить мост между экономическим и психологическим анализом принятия индивидуальных решений». У Талера есть много книг, посвященных поведенческой экономике и переведенных на многие языки мира. В одной из них он пишет: «Люди часто делают плохой выбор, о котором потом жалеют. Происходит это из-за того, что мы, будучи людьми, подвержены широкому диапазону укоренившихся предрассудков, которые порождают столь же обширный диапазон промахов. Это касается всего – образования, личных финансов, здравоохранения, ипотечных займов, кредитных карточек, счастья и планеты в целом».

Жаль, что люди – не компьютеры

В сентябре Ричарду Талеру исполнилось 72 года. Он родился в штате Нью-Джерси, вырос в еврейской семье с эмигрантскими корнями, среди которых есть и российские (мать в девичестве носила фамилию Мельникофф). Защитил докторскую диссертацию в Университете Рочестера (штат Нью-Йорк) в 1974 году. Интерес к поведенческой экономике у него возник давно. Еще в молодости он постиг истину, которую изрек Мефистофель Фаусту: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Он стал изучать связь между поведением живых, непредсказуемых людей и поведением якобы жестко предсказуемой экономики. И обнаружил много интересного, не укладывающегося в рамки готовых формул и моделей.

Известно, что к идеям Талера прислушивались экс-президент США Барак Обама и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а ученый занимал пост советника при Белом Доме и такую же должность при британском правительстве. Засветился Талер и в Голливуде, как нынче модно среди американских чиновников: он снялся в эпизодической роли в фильме «Игра на понижение» об аналитиках, предсказавших мировой экономический кризис незадолго до его начала. В кадре, в компании со знойной красоткой Селеной Гомес, он объяснял, как формируется биржевая паника.

В книге «Псевдорациональная экономика и проклятие выигрыша» Талер собрал свои статьи-«аномалии», адаптировал их для читателя-неспециалиста и сформулировал суть своей теории: классическая экономика ошибочно исходит из того, что «люди являются высокорациональными – суперрациональными – существами, лишенными эмоций. Они якобы могут всё рассчитывать, как компьютер, и у них якобы нет проблемы самоконтроля». Это, увы не совсем так. Точнее, совсем не так…

В своих трудах Ричард Талер и его единомышленники показали, что экономика зависит от человеческих мыслей, чувств и поступков. Современная биржа, например, тотально компьютеризована, но судьбу ценных бумаг, их удорожание или удешевление решают не компьютеры, а людские импульсы, которые слишком часто бывают нерациональными.

Это наглядно иллюстрирует самая большая биржа мира – Нью-Йоркская. Индекс Доу-Джонса достиг заоблачного уровня – 23 000, другие биржевые индексы тоже летают очень высоко, а рациональных причин для этого нет. По классическим канонам, из-за политической нестабильности в Америке и в мире, из-за обилия кровопролитных терактов и разрушительных природных катаклизмов, слабого роста экономики уже давно должна бы последовать биржевая коррекция – падение котировок ценных бумаг. А они все идут вверх! Почему? Да потому что курс формируют не сверхмощные компьютеры, которыми оснащена Уолл-стрит, а люди, пытающиеся угадать экономические и политические тренды, и безбожно при этом ошибающиеся.

Нерациональность по-русски

Россиянам, как, впрочем, и азербайджанцам – все мы, увы, бывшие совки, не стоит кивать на Америку - примеров нерационального поведения у нас полно и дома. Например, хорошо известен такой феномен: люди устремляются к банковским окошкам менять свои рубли на доллары тогда, когда рубль (манат) начинает резко падать.

И, как бы их не предупреждали высоколобые эксперты, в результате многие закупаются валютой, когда та – на пике стоимости. Хотя рациональным был бы прямо противоположный подход: покупать доллары тогда, когда они стоят относительно дешево, а рубль укрепляется.

Или другой пример, опирающийся на данные Росстата. Если в других странах в кризисную годину люди резко сокращают расходы, то в России наоборот – стараются купить как можно больше про запас, пусть даже в долг. В какой-то степени это напоминает поведение советских граждан в годы войны и в другие тяжелые времена, когда они старались запастись крупой, солью, сахаром, консервами, мылом, спичками…. Но если, скажем, во время войны спички и соль были реальным дефицитом, то скупаемые нынче впрок электронные гаджеты и бытовая техника таковым определенно не являются.

С точки зрения жителей более развитых стран, россияне не задумываются о завтрашнем дне и ведут себя легкомысленно: они не откладывают деньги, а тратят их сегодня - на путешествия, развлечения, технику, одежду… А с точки зрения экс-советского человека это вполне рационально – с учетом исторической памяти: государство может в любой момент учинить очередную конфискацию сбережений, девальвацию или еще какую-то пакость. Держать деньги в банке – стрёмно, под матрацем – еще больше беспокойства, вот и тратит народ свои «кровные», пока они не «сгорели».

Зачастую, распределяя свои личные бюджеты, люди часто расходуют деньги по кредитным карточкам, накапливают «карточные долги» и в то же время стараются сохранить или даже умножить свои сбережения. С чисто экономической точки зрения было бы логичнее использовать накопленные средства для погашения долга.

Другой пример, в котором здравый смысл начисто отсутствует: массовая закупка ненужных предметов на распродажах. Особенно таким нерациональным поведением отличаются американцы – в США сейлы идут непрерывно, круглый год, и многие люди, которые не в состоянии сопротивляться психическим атакам рекламы, покупают ненужные вещи, заваливают ими свои дома, не пользуются ими, и в конечном итоге их выбрасывают или отдают на пожертвования. В России и Азербайджане это явление не имеет американского размаха, но тоже имеет место быть.

Назло моделям!

Да что говорить, проблема нерационального поведения потребителей – актуальна для всего мира: от самых развитых стран до самых отсталых. Вовсе не случайно в 2014 году британский Совет по экономическим и социологическим исследованиям опубликовал доклад, согласно которому рекомендации поведенческих наук целенаправленно использовались при разработке госполитики в 51 стране мира, а в 136 государствах поведенческая методика была внедрена в некоторые политические направления.

Так что спорить об оправданности «Нобеля», врученного Ричарду Талеру – бессмысленно. Он, конечно, прав: экономика давно бы стала точной наукой, наподобие физики, если бы не людская глупость. Увы… Но других потребителей у нас с вами нет, и иными они не будут. А значит, красивые экономические модели надо обязательно корректировать на наше простое человеческое несовершенство.

...Когда газета The New York Times спросила нобелевского лауреата этого года, как он потратит свою премию, Ричард Талер ответил: «Странный вопрос! Я потрачу ее как можно более нерационально».