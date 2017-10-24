Прошедший 21 октября референдум в двух североитальянских провинциях фактически подложил бомбу замедленного действия под центральную власть в Риме, считает вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунда Гростиньш.

Комментируя haqqin.az плебесцит в итальянских провинциях Венеция и Ломбардии, на котором более 95% населения проголосовало за расширение автономии, политолог высказал мнение, что при любом ухудшении экономической ситуации эти провинции начнут процесс отделения по каталонскому сценарию.

«Современная Италия была создана посредством объединения независимых городов-королевств, и сильные региональные различия сохранились до сих пор. При ослаблении центральной власти в результате финансового или какого-то другого кризиса там очень быстро начнутся процессы обособления на уровне региональных автономий, вплоть до отделения от республики», - убежден он.

Гростиньш полагает, что дальше все будет зависеть от экономической политики Рима и уровень экономического спада будет пропорционально усиливать сепаратистские настроения на севере Италии.

Говоря о центробежных тенденциях, в целом, в Европе, эксперт отметил, что поводом к стремлению независимости регионов служит слабая, некомпетентная центральная власть, а также высокий уровень коррупции. В зависимости от ситуации при назревании определенных условий центробежные тенденции могут наблюдаться и в Германии.

«Наиболее близко к фрагментации страны подошла Украина. Ко всему прочему здесь наличествует еще и этнический фактор. Эта страна стоит на грани полного развала. Украинское Закарпатье может поднять вопрос о переходе в состав Венгрии», - сказал Гростиньш.

Вместе с тем он подчеркивает, что необязательно каждый референдум должен закончиться победой сепаратистов. На референдуме в Шотландии, в частности, население решило остаться в составе Британии. А Каталония - уникальный случай, когда вопреки европейским нормам центральная власть не позволила провести голосование. Каталонский сценарий сейчас наиболее вероятен на французской Корсике, а за ней в регионе Новая Аквитания (столица Бордо), население которой считает себя потомками древней Аквитании.

«Политическая карта Европы нередко перекраивалась, и этот процесс происходит и в данное время», - утверждает эксперт.