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Сексуальные домогательства уже и в Европарламенте

 

Евродепутаты с негодованием отреагировали на публикацию в британской The Sunday Times, сообщившей о якобы имевшихся в Европарламенте случаях сексуальных домогательств, сообщает Дойче велле.

Так, представитель фракции "зеленых", немецкий политик Терри Райнтке заявила, что подобного рода притеснения на рабочем месте - ужасный пример превышения служебных полномочий. Она призвала всех, кто мог подвергнуться подобным посягательствам, уведомить о них профильную комиссию законодательного органа ЕС.

В свою очередь депутат от австрийских "зеленых" Моника Вана подчеркнула, что каждый подобный "случай должен быть расследован".

Председатель Европарламента Антонио Таяни отметил, что "шокирован и возмущен" подобными обвинениями. Он добавил, что руководство Европарламента незамедлительно займется этой проблемой.

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