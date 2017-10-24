На территории Насиминского района по улице с говорящим названием 2-я Яма начался снос домов, расположенных вблизи железнодорожных путей. Регистрация неказистых строений, которые скоро, наконец, исчезнут, началась в начале мая, а до конца года проживающие в них должны переехать. Но не все…

Ликвидация ветхого жилья в Баку - процедура не новая, но, в отличие от других территорий, на этот раз сложилась странная ситуация. Некоторые дома здесь попали в план сноса лишь частично. К примеру, в 4-комнатной квартире ему подлежит лишь одно из помещений, ванная или двор.

Живущий на улице Яма Азад Нуриев удивляется, как ему оставаться в своем доме, если разрушат одну из комнат. А именно таково требование официального плана по сносу этого участка.

«Меня успокаивают, мол, уберут лишь одну комнату и парадную и за это заплатят 1300 манатов. Неужели специалисты-строители не понимают, что снос одного помещения квартиры делает невозможным проживание в других комнатах. К тому же хотят убрать вход в дом, а на вопрос, как я буду проникать в жилище, заявляют, что это их не волнует – хоть с крыши», - жалуется Азад Нуриев.

У другого обитателя Ямы под снос попала ванная комната.

«В нашем районе сносить старые дома начали очень давно, но такого еще никогда не было. Хотят убрать мою ванную комнату, так как именно она оказалась на участке, подлежащем освобождению. И в таком полуразрушенном доме без ванной мы должны жить дальше…» - возмущается местный житель.

Переселением проживающих на этой улице занимается ОАО «Азеравтойол», прокладывающего новую дорогу от Хатаи к Железнодорожному вокзалу.

«Говорят, что на территории снесенных домов будет построена дорога. Но мы в это не верим. Если же речь идет о расширении уже действующей, то для этого не обязательно сносить все дома на улице. Скорее всего, хотят освободить территорию для строительства многоэтажек», - уверен здешний люд.

Недовольны жители Ямы и предусмотренной компенсацией.

«За все квадратные метры под санузлами, ванными и кухнями нам собираются дать по 400 манатов. Живущая по соседству семья получила всего 26 тысяч манатов. Что можно купить на эти мизерные средства?» - вздыхает 70-летняя Амирова.

Проблема еще и в том, что на участке почти сотня домов, на которые нет документов. Все они построены в 70-е годы прошлого века.

«За комнаты нам платят по 1300 манатов за кв.м. Но многие не хотят переезжать. Нам не оставляют выбора, хотя на полученные деньги невозможно купить жилье даже в пригороде», - жалуется местный житель по имени Анар.

С недовольными условиями переселения обитателями улицы 2-я Яма встретились чиновники ИВ Насиминского района. Жалобы и претензии жителей они выслушали, но вот какой будет реакция и будет ли вообще, не известно.