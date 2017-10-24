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ИГИЛ перемещается в Африку

 

Министру обороны США Джеймсу Мэттису и президенту Дональду Трампу будут представлены рекомендации насчет противодействия боевикам террористической группировки "Исламское государство", которые могут попытаться переместиться в Африку. Об этом журналистам сказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Данфорд проводил специальный брифинг, посвященный гибели бойцов американского спецназа в Нигере во время патрулирования: они подверглись обстрелу со стороны экстремистов, предположительно связанных с ИГ.

"Преждевременно говорить о том, будут ли отправлены в Африку дополнительные войска. С падением Ракки и Мосула враг, как мы полагаем, попробует усилить свое присутствие в Африке. Мы знаем, насколько важна Ливия", - сказал генерал.

В Пентагоне считают, что ИГ может постараться проникнуть в западные и восточные регионы континента: "Мы пристально следим за этим и подготовим рекомендации для министра и президента насчет размещения сил".

Данфорд уточнил, что не готов сейчас говорить о перемещении ИГ в Африку: "Мы имеем дело с глобальным вызовом". Генерал указал на то, что после потери Ирака и Сирии ИГ будет расширять присутствие в других странах.

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