Германия поставит Израилю три подлодки

Израиль подписал с Германией меморандум о взаимопонимании, сделав очередной шаг к приобретению трех подводных лодок, несмотря на продолжающуюся проверку сделки на коррупционную составляющую, заявили в израильском правительстве, сообщаею РИА Новости.

Утвердив меморандум, правительство Германии, по данным немецких СМИ, сохранило за собой право отказаться от поставок субмарин, если расследование, которое ведется в Израиле, подтвердит подозрения в отношении высокопоставленных представителей окружения Нетаньяху.

"Нетаньяху приветствует подписание меморандума о взаимопонимании между Германией и Государством Израиль о приобретении подводных лодок. Меморандум стратегически важен для безопасности Израиля. Его подписание отражает приверженность Германии и канцлера Ангелы Меркель безопасности Израиля и глубокому сотрудничеству между двумя странами", — говорится в пресс-релизе.

Подписание меморандума предшествует заключению контракта на поставку в Израиль трех немецких дизель-электрических подлодок класса "Дельфин". По данным СМИ, они способны нести ядерное оружие. Сейчас подводный флот Израиля состоит из пяти субмарин, контракт на постройку шестой уже подписан с Германией.