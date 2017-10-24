Сергей Собянин снова идет в мэры

Мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок, чтобы завершить начатые в городе реформы. Об этом он сказал в интервью «Ведомостям».

В ответ на вопрос, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на новых выборах мэра, Собянин сказал: «С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании».

Мэр отметил, что считает своей обязанностью «закончить те реформы, которые идут в городе».

Собянин отказался обсуждать информацию о возможном назначении на пост премьер-министра. Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором Собянина называли одним из вероятных кандидатов на этот пост. «Во-первых, слухи я никогда не обсуждаю. Во-вторых, вы, наверное, и сами хорошо знаете, что, если появляются такого рода слухи — значит, этого почти со 100%-ной вероятностью не произойдет», — сказал мэр.