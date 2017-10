Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинс во время объявления лучшего шоу года на премии Teen Awards провалилась на сцене, сообщает Лента.ру.

Ролик был опубликован в Twitter и в сумме набрал более 200 тысяч лайков. «О боже мой, Джемма Коллинс только что упала в дыру во время объявления победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу". Кажется, с ней все в порядке», — отметил один из пользователей.

На видео Коллинс объявляет лучшим шоу года передачу Love Island, оступается и падает в открывшийся на сцене проход, из которого участники мероприятия должны были выходить за своими наградами.

Madonna done it and I done it ✌🏻 when I tell you I’m Bridget Jones in an Essex girl it’s finally confirmed ✌🏻best and worse moment for me ✌🏻 pic.twitter.com/TpJXJxmYL5