Российских дипломатов не впустили в здание генконсульства

Американские власти не допустили российских дипломатов в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого по их решению со 2 сентября, для вывоза консульского архива. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, сообщает ТАСС.

"Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон", - говорится в заявлении.

В дипмиссии отметили, что это было сделано "вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства". 23 октября архив был передан в российское посольство.

"Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", - резюмируют в российской дипмиссии.