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Картину Ван Гога выставят на продажу за $50 миллионов

 

Картина Винсента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь" (Laboureur dans un champ) будет выставлена на торги в Нью-Йорке с оценочной стоимостью свыше 50 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Christie's.


Картина станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса 13 ноября. 

"Вспаханное поле и пахарь" была написана Ван Гогом в августе-сентябре 1889 года. На полотне запечатлен вид из окна комнаты художника в пансионе-лечебнице Святого Павла на юге Франции, где он жил с мая 1889 по май 1890 года.

Также на торги выставляется картина Анри Матисса "Регата в Ницце" 1921 года с оценочной стоимостью 12-18 миллионов долларов. Абстракция Хуана Миро 1933 года выставляется на торги с минимальной стоимостью 18 миллионов долларов. В коллекции также представлены полотна Марка Шагала 1929 и 1970 годов с эстимейтом 4-6 миллионов долларов.

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Картину Ван Гога выставят на продажу за $50 миллионов
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